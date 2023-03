Milan | Bennacer verso il recupero | si è allenato in gruppo e dovrebbe esserci contro la Fiorentina

(Di mercoledì 1 marzo 2023)a un passo per Ismael, che dopo quasi un mese di stop è tornato ad allenarsi con i compagni. Il centrocampista algerino del, reduce da un affaticamento muscolare, non è ancora al meglio maessere a disposizione di Pioli per la sfidala. Ottime notizie dunque per il tecnico dei rossoneri, che oltre ai recuperati Maignan e Ibrahimovic, può riabbracciare anchee Calabria, anche lui ristabilito. Infermeria ormai vuota dunque per il, che in vista del match del Franchi potrà contare sulla rosa al completo, ad eccezione degli squalificati Krunic e Leao. SportFace.

Si svuota l'infermeria del: oggi sono tornati ad allenarsi in gruppo Ismaele Davide Calabria . Entrambi dovrebbero essere pronti per sabato quando i rossoneri affronteranno la Fiorentina e anche per il ritorno ...... abbiamo oltre 30 milioni di fan della Serie A nel MENA (Middle East and North Africa) e calciatori come Amrabat e Maleh nella Fiorentina, Fares nella Lazio,nel, Zedadka nel Napoli, ...

Non solo l'inchiesta aperta dalla FIGC sulla vicenda Serra-Mourinho, in attesa di conoscere gli sviluppi dopo l'incontro Sala-Cardinale sul nuovo stadio del Milan, ecco le news più importanti di oggi.