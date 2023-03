**Migranti: Schlein interviene ad audizione Piantedosi oggi alla Camera'** (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - oggi alle 13.30 la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, interverrà in Commissione Affari costituzionali alla Camera in occasione dell'audizione del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulle linee programmatiche del dicastero. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) -alle 13.30 la segretaria del Partito Democratico, Elly, interverrà in Commissione Affari costituzionaliin occasione dell'del ministro dell'Interno, Matteo, sulle linee programmatiche del dicastero.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ricordo solo due 'posizioni politiche' della #Schlein. 1) I migranti sono COLPA DELLA LEGA perché il trattato di D… - Gitro77 : I temi cruciali per la Schlein sono «la parità di genere nelle piazze Non una di Meno; le sardine; i friday for fut… - localteamtv : Naufragio migranti, Elly Schlein: 'non è accettabile, disumano fare decreti che limitano la possibilità di salvare… - TV7Benevento : **Migranti: Schlein interviene ad audizione Piantedosi oggi alla Camera'** - - sabribri1977 : RT @ArmoniosiAccent: Agenda politica di #EllySchlein Liberalizzazione delle droghe Adozioni Lgbt Educazione gender Ius Soli Migranti ed alt… -