Migranti | Schlein | ' assenza grave voce Meloni | anche su aggressione squadrista Firenze'

Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Chiudo rimarcando l'assenza grave della voce di Giorgia Meloni. Non solo su quanto avvenuto a Crotone ma anche a Firenze. Io credo si debbano chiamare le cose per quello che sono: è stata una aggressione squadrista". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al ministro Matteo Piantedosi in audizione in commissione Affari Costituzionali. aggressione che "non può essere sottovalutata e stigmatizzo anche le parole del ministro Valditara tese a sottovalutare quanto accaduto per prendersela con una preside che ha fatto il suo mestiere richiamando gli studenti a non essere indifferenti" di fronte a episodi "del genere che non possono avere nessuna copertura da parte chi ricopre ...

