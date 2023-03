Migranti: Schlein a Piantedosi, 'vogliamo sapere responsabilità, perchè Gdc non intervenuta?' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Noi vogliamo che si chiariscano dinamiche e responsabilità di quanto accaduto". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al ministro Matteo Piantedosi in audizione in commissione Affari Costituzionali. "Io non so se avete letto le parole del comandante Aloi della capitaneria di porto di Crotone che dice che c'erano le condizioni per salvare quelle persone. C'era mare forza 4 e non forza 8. perchè non c'è stato l'intervento della Guardia Costiera per evitare la strage?". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Noiche si chiariscano dinamiche edi quanto accaduto". Così la segretaria del Pd, Elly, al ministro Matteoin audizione in commissione Affari Costituzionali. "Io non so se avete letto le parole del comandante Aloi della capitaneria di porto di Crotone che dice che c'erano le condizioni per salvare quelle persone. C'era mare forza 4 e non forza 8.non c'è stato l'intervento della Guardia Costiera per evitare la strage?".

