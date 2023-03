Migranti: Schlein a Piantedosi, 'sue parole disumane e inaccettabili per suo ruolo' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Sono rimasta molto colpita dalle sue parole di oggi. E non solo quelle di oggi: ricordiamo tutti che, dopo la strage, lei ha fatto dichiarazioni sul fatto che la disperazione non giustifica viaggi che mettono a repentaglio la vita dei figli. Dichiarazioni indegne di un ministro. parole disumane, inaccettabili e non all'altezza del ruolo". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al ministro Matteo Piantedosi in audizione in commissione Affari Costituzionali. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Sono rimasta molto colpita dalle suedi oggi. E non solo quelle di oggi: ricordiamo tutti che, dopo la strage, lei ha fatto dichiarazioni sul fatto che la disperazione non giustifica viaggi che mettono a repentaglio la vita dei figli. Dichiarazioni indegne di un ministro.e non all'altezza del". Così la segretaria del Pd, Elly, al ministro Matteoin audizione in commissione Affari Costituzionali.

