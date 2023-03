**Migranti: Schlein a Piantedosi, 'chi è lei per decidere cosa giustifica disperazione?** (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Le sue dichiarazioni hanno trasformato le vittime in colpevoli. Io le chiedo: chi è lei per decidere cosa giustifica o meno la disperazione? Quale alternativa reale hanno le persone che fuggono in cerca di protezione, oltre a quella tra morire di torture e morire in mare? Cose che lei dall'alto dei suoi privilegi non ha vissuto neanche da lontano". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, al ministro Matteo Piantedosi in audizione in commissione Affari Costituzionali. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Le sue dichiarazioni hanno trasformato le vittime in colpevoli. Io le chiedo: chi è lei pero meno la disperazione? Quale alternativa reale hanno le persone che fuggono in cerca di protezione, oltre a quella tra morire di torture e morire in mare? Cose che lei dall'alto dei suoi privilegi non ha vissuto neanche da lontano". Così la segretaria del Pd, Elly, al ministro Matteoin audizione in commissione Affari Costituzionali.

