Migranti, Piantedosi in commissione: Frontex non aveva segnalato pericolo. Schlein: parole disumane (Di mercoledì 1 marzo 2023) «L'assetto aereo di Frontex che per primo aveva individuato l’imbarcazione non aveva segnalato una situazione di pericolo o 'di stress' a bordo, indicando la presenza di una persona sopra coperta, di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 1 marzo 2023) «L'assetto aereo diche per primoindividuato l’imbarcazione nonuna situazione dio 'di stress' a bordo, indicando la presenza di una persona sopra coperta, di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stanzaselvaggia : I soccorsi per i migranti non arrivano, in compenso quelli della stampa per Piantedosi sono celerissimi. - CarloCalenda : #Piantedosi dal DLRave al 'carico residuale' per finire alle orripilanti dichiarazioni sui migranti e ai balbettame… - andreapurgatori : E ora, #Piantedosi? Cosa ci dice?#Cutro #Migranti - AnnaritaNinni : RT @CeresaRaffaele: Strage di Crotone:La Guardia Costiera:non salpiamo non c'è nessuno a bordo...non serve un salvataggio....erano le 2 di… - NeveAmica : RT @francofontana43: Strage dei migranti, Piantedosi fugge Al Viminale c’è un nuovo capitan Schettino @PieroSansonetti, @ilriformista https… -