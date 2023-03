**Migranti: Piantedosi 'compatta' opposizioni, da Calenda a Pd e M5S 'dimissioni'** (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, riesce nel 'miracolo'. Le sue dichiarazioni sulla strage di Crotone, le "responsabilità politiche" ancora prima di quello che verrà accertato dall'inchiesta in corso, hanno compattato le opposizioni nella richiesta di dimissioni. Da Carlo Calenda al Pd di Elly Schlein, i 5 Stelle, a Più Europa e Verdi-Sinistra arriva la stessa richiesta al titolare del Viminale. Richiesta di dimissioni che è stata messa agli atti durante l'audizione del ministro oggi in commissione Affari Costituzionali alla Camera. Netta la neo segretaria Pd: "Noi attendiamo fiduciosi le risultanze delle indagini ma dal punto di vista delle responsabilità politiche io concordo con quanto affermato dai miei colleghi, già soltanto le sue ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Il ministro dell'Interno, Matteo, riesce nel 'miracolo'. Le sue dichiarazioni sulla strage di Crotone, le "responsabilità politiche" ancora prima di quello che verrà accertato dall'inchiesta in corso, hannoto lenella richiesta di. Da Carloal Pd di Elly Schlein, i 5 Stelle, a Più Europa e Verdi-Sinistra arriva la stessa richiesta al titolare del Viminale. Richiesta diche è stata messa agli atti durante l'audizione del ministro oggi in commissione Affari Costituzionali alla Camera. Netta la neo segretaria Pd: "Noi attendiamo fiduciosi le risultanze delle indagini ma dal punto di vista delle responsabilità politiche io concordo con quanto affermato dai miei colleghi, già soltanto le sue ...

