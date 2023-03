Migranti: ordinanza gip, 'origine turca mal si concilia con pretesa di confondersi tra disperati' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Crotone, 1 mar. (Adnkronos) - "La provenienza della Turchia" dei due scafisti arrestati "mal si concilia con la pretesa di confondersi tra semplici disperati". E' quanto scrive ancora il gip di Crotone Michele Ciociola nella ordinanza di custodia cautelare emessa oggi per i due scafisti, un turco e un pakistano. "Si fa peraltro presente sul crinale esperenziale come, venuta meno la manovalanza russofona - l'eco del conflitto ucraino ha spiegato effetti anche sulla forza lavoro dei criminali deputati all'organizzazione degli sbarchi - ngli ultimi mesi gli aurighi dei natanti siano quasi esclusivamente di nazionalità turca". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Crotone, 1 mar. (Adnkronos) - "La provenienza della Turchia" dei due scafisti arrestati "mal sicon laditra semplici". E' quanto scrive ancora il gip di Crotone Michele Ciociola nelladi custodia cautelare emessa oggi per i due scafisti, un turco e un pakistano. "Si fa peraltro presente sul crinale esperenziale come, venuta meno la manovalanza russofona - l'eco del conflitto ucraino ha spiegato effetti anche sulla forza lavoro dei criminali deputati all'organizzazione degli sbarchi - ngli ultimi mesi gli aurighi dei natanti siano quasi esclusivamente di nazionalità".

