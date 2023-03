Migranti, mons. Perego: impedire partenze? Tasso grave ingenuità politica - 2 (Di mercoledì 1 marzo 2023) "impedire le partenze da chi scappa da conflitti e fame? La definirei una posizione - quasi uno slogan - che ha in sé un Tasso di ingenuità politica e sociale grave, così come una scarsa conoscenza ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) "leda chi scappa da conflitti e fame? La definirei una posizione - quasi uno slogan - che ha in sé undie sociale, così come una scarsa conoscenza ...

