Migranti | Meloni a Ue | ' non lasciare a trafficanti e criminali gestione flussi'

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Non possono essere le organizzazionie idi esseri umani a gestire imigratori verso l'Europa, come purtroppo accade da diversi anni a questa parte. Queste organizzazionisi stanno arricchendo a dismisura sulla pelle dei disperati, e più aumentano i loro guadagni più le condizioni di chi tenta di attraversare il Mediterraneo diventano precarie. Una civiltà come la nostra non può consentirlo". Lo scrive il premier Giorgiain un passaggio della lettera che, dopo la tragedia sulle coste calabresi, ha inviato al Presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e al primo ministro di Svezia, paese titolare della presidenza Ue, Ulf Kristersson. "Occorre quindi lavorare ...