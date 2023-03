**Migranti: Malpezzi, 'Piantedosi e Salvini in aula su naufragio'** (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Lo abbiamo chiesto ieri in capigruppo e lo abbiamo ribadito ovunque: chiediamo che i ministri Piantedosi e Salvini vengano a riferire in aula su quanto è avvenuto nel naufragio di Crotone". Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi. "Salvini la smetta di prendersela con i giornalisti: tutti solidarizziamo con le donne e gli uomini della Guardia Costiera. Ma proprio per questo chiediamo a lui e al suo collega Piantedosi di venire in aula a spiegarci cosa sia successo nella notte di sabato scorso, davanti alle nostre coste dove sono morte 67 persone, tra cui donne e minori, che scappavano da miseria e violenza”. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Lo abbiamo chiesto ieri in capigruppo e lo abbiamo ribadito ovunque: chiediamo che i ministrivengano a riferire insu quanto è avvenuto neldi Crotone". Così la presidente dei senatori del Pd Simona. "la smetta di prendersela con i giornalisti: tutti solidarizziamo con le donne e gli uomini della Guardia Costiera. Ma proprio per questo chiediamo a lui e al suo collegadi venire ina spiegarci cosa sia successo nella notte di sabato scorso, davanti alle nostre coste dove sono morte 67 persone, tra cui donne e minori, che scappavano da miseria e violenza”.

