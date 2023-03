Migranti: Ismu, 'oltre 100mila nuove acquisizioni cittadinanza da Paesi extra Ue' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Nel 2021 sono state rilevate 109mila nuove acquisizioni di cittadinanza italiana da parte di persone provenienti da Paesi extra Ue. E' quanto emerge dal XXVIII Rapporto sulle migrazioni presentato oggi a Milano da Fondazione Ismu Ets. Il dato fa dell'Italia il secondo Paese europeo, in termini assoluti, nell'Europa a 27 dopo la Spagna. Se si includono nel conto anche i cittadini comunitari, le acquisizioni salgono a 121mila. Al 1 gennaio 2021 sono un milione e 471mila i soggetti che hanno acquisito la cittadinanza italiana, di cui l'83,3% di origine extra Ue, con una quota rilevante di cittadini di origine albanese (18,4%) e marocchina (15,5%). La tendenza, secondo Ismu, mostra un leggero ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Nel 2021 sono state rilevate 109miladiitaliana da parte di persone provenienti daUe. E' quanto emerge dal XXVIII Rapporto sulle migrazioni presentato oggi a Milano da FondazioneEts. Il dato fa dell'Italia il secondo Paese europeo, in termini assoluti, nell'Europa a 27 dopo la Spagna. Se si includono nel conto anche i cittadini comunitari, lesalgono a 121mila. Al 1 gennaio 2021 sono un milione e 471mila i soggetti che hanno acquisito laitaliana, di cui l'83,3% di origineUe, con una quota rilevante di cittadini di origine albanese (18,4%) e marocchina (15,5%). La tendenza, secondo, mostra un leggero ...

