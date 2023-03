Migranti | Ismu | ' in 2022 stranieri in Italia hanno superato 6 mln +88mila su 2021**

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Milano, 1 mar. (Adnkronos) - Al 1 gennaioglipresenti inrisultano poco più di 6 milioni, 88mila in più rispetto alla stessa data del 2021. Lo evidenzia FondazioneEts, presentando oggi a Milano il XXVIII Rapporto sulle migrazioni. Dai dati del rapporto emerge in particolare che il bilancio demografico mostra una moderata ripresa della crescita della popolazione straniera in; diminuisce invece la componente irregolare, che si attesta sulle 506mila unità, contro le 519mila dell'anno precedente (-2,5%). Il calo degli irregolari è dovuto principalmente all'avanzamento delle pratiche relative alla sanatoria 2020. Il 2021 segna un significativo aumento di nuovi permessi di soggiorno (circa 242mila, +127% rispetto all'anno precedente). Sul fronte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GianpaoloToson : RT @FuddausS: Anno 2022 governo giallorosso quindi sinistro 'Dall’inizio dell’anno sono morti nel pezzo di Mediterraneo che unisce l’Afric… - Stefani85824360 : RT @FuddausS: @Stefano173456 Anno 2022 governo giallorosso sinistro 'Dall’inizio dell’anno sono morti nel pezzo di Mediterraneo che unisce… - FuddausS : @RunAtOnce Anche questo? Anno 2022 governo giallorosso sinistro 'Dall’inizio dell’anno sono morti nel pezzo di Med… - FuddausS : Anno 2022 governo giallorosso quindi sinistro 'Dall’inizio dell’anno sono morti nel pezzo di Mediterraneo che unis… - FuddausS : @Stefano173456 Anno 2022 governo giallorosso sinistro 'Dall’inizio dell’anno sono morti nel pezzo di Mediterraneo… -

... che martedì scorso ha soccorso al largo della Libia 84che sabato sbarcheranno a Ravenna :...la questione migratoria Non è una richiesta fatta dal Pd ma dall'autorevolissima Fondazione, ...Insieme a Mylia e Adecco Italia, The Adecco Group è stato partner di Fondazionein questo ...e hanno lavorato per confrontarsi sul modo migliore di fornire orientamento alle donne. ...Competenze deinel mercato del lavoro), realizzato da Fondazionee co - finanziato dal Fondo asilo, migrazione e integrazione (Fami). Si chiama 'Una macchina in moto col freno tirato. ...

**Migranti: Ismu, 'in 2022 stranieri in Italia hanno superato 6 mln (+ ... Il Tirreno

Il bilancio demografico del 2021 mostra una moderata ripresa della crescita della popolazione straniera in Italia e un significativo aumento di nuovi permessi di soggiorno ...Con il naufragio di migranti a Crotone la storia delle tragedie in mare legate al nostro Paese si alimenta di ulteriori vittime, con il bilancio in continuo peggioramento. Sono decine ...