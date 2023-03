Migranti: 'in attesa del turismo croceristico viaggi esotici a Crotone', il sarcasmo del gip (Di mercoledì 1 marzo 2023) Crotone, 1 mar. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "In attesa dell'atteso ed osannato turismo crocieristico, l'Italia per alcuni giorni scopre altri esotici viaggi alla volta di Crotone e dintorni". Inizia così, con queste frasi irrituali, l'ordinanza emessa poco fa dal giudice per le indagini preliminari di Crotone Michele Ciociola che ha convalidato i fermi di due dei tre presunti scafisti del naufragio di Crotone, Sami Fuat, 50enne turco e Khalid Arslan, 25enne pakistano. "Nel frattempo immarcescibili e sempre più opulente organizzazioni criminali turche (nel caso in specie, tuttavia, emergono appendici strutturali pakistane) brindano all'ultima tragedia umanitaria (il disastroso terremoto che inghiottiva parte della Turchia e della già ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023), 1 mar. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Indell'atteso ed osannatocrocieristico, l'Italia per alcuni giorni scopre altrialla volta die dintorni". Inizia così, con queste frasi irrituali, l'ordinanza emessa poco fa dal giudice per le indagini preliminari diMichele Ciociola che ha convalidato i fermi di due dei tre presunti scafisti del naufragio di, Sami Fuat, 50enne turco e Khalid Arslan, 25enne pakistano. "Nel frattempo immarcescibili e sempre più opulente organizzazioni criminali turche (nel caso in specie, tuttavia, emergono appendici strutturali pakistane) brindano all'ultima tragedia umanitaria (il disastroso terremoto che inghiottiva parte della Turchia e della già ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JeanDanton3 : RT @attilioc39: TG Mediaset Grande cordoglio per il naufragio 'migranti' BUCO NEI SOCCORSI ?? Certo, gli italiani che necessitano di urgenti… - CirianiCarlo : RT @SMarco58: @MeNeFrego___ Urca, con tanti governi che abbiamo avuto, nessuno che ha trovato una soluzione così semplice al problema migra… - Alessio2345678 : @kleist13 @FraLauricella @DomaniGiornale U NaziCom Sinistrati ne sono maestri, durante i loro governi sono deceduti… - attilioc39 : TG Mediaset Grande cordoglio per il naufragio 'migranti' BUCO NEI SOCCORSI ?? Certo, gli italiani che necessitano di… - MartaPaci1 : Il disegno di un ragazzo afgano richiedente asilo politico collocato in un centro di accoglienza in attesa dei docu… -

Migranti: Costa d'Avorio offre alloggi agli sfrattati da Saied ...Saied aveva ordinato alle forze di sicurezza di prendere "misure urgenti" contro "orde" di migranti ... in attesa di essere rimpatriati. "L'altro ieri siamo stati sopraffatti, ma ieri siamo riusciti a ... Il Papa in Ungheria, guerra e profughi le sue priorità ... la questione die migranti e quella della guerra in Ucraina che non possono lasciare indifferenti i ...soprattutto attraverso la nostra Caritasche ha fatto un grandissimo lavoro' e che è molto attesa la ... "Non lasciate che quelle vittime siano numeri. Subito Dna e foto per i riconoscimenti dei migranti" Abbonati per leggere anche Leggi anche Migranti, la flotta umanitaria si prepara alla lunga attesa in mare: in 800 su tre navi Il procuratore di Crotone: "Mai partite le ricerche che potevano ... ...Saied aveva ordinato alle forze di sicurezza di prendere "misure urgenti" contro "orde" di... indi essere rimpatriati. "L'altro ieri siamo stati sopraffatti, ma ieri siamo riusciti a ...... la questione diee quella della guerra in Ucraina che non possono lasciare indifferenti i ...soprattutto attraverso la nostra Caritasche ha fatto un grandissimo lavoro' e che è moltola ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, la flotta umanitaria si prepara alla lungain mare: in 800 su tre navi Il procuratore di Crotone: "Mai partite le ricerche che potevano ... Migranti: 'in attesa del turismo croceristico viaggi esotici a Crotone', il ... Gazzetta di Reggio