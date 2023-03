(Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Ogni volta che è stato invocato ilè stato richiamato in un ambito internazionale. Il presidente Meloni ha il merito di aver portato ildell'immigrazione al centro del dibattito in Europa. L'idea comune è che servano interventi immediati sia nell'area del Mediterraneo che sulla rotta dei Balcani, entrambi punti cardine dell'immigrazione italiana ed europea”. Lo ha dichiarato Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, a 'Radio anch'io' su Rai Radio1.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Migranti: Foti, 'blocco navale tema europeo' - - VincenzoIanno16 : RT @AgenziaVISTA: Naufragio Cutro, Foti (FdI): “Parole di Piantedosi riflessione a caldo” #piantedosi #migranti #cutro - lucianoghelfi : #Migranti, #Balboni (#FdI): se a #Cutro ci sono state lacune nella catena di comando per un soccorso tempestivo vog… - AgenziaVISTA : Naufragio Cutro, Foti (FdI): “Parole di Piantedosi riflessione a caldo” #piantedosi #migranti #cutro - vivereroma : Migranti, Foti: 'Parole Piantedosi erano riflessione a caldo, polemica stucchevole' -

: 'Parole di Piantedosi una riflessione a caldo, polemica stucchevole': 'Parole di Piantedosi una riflessione a caldo, polemica stucchevole'Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso

Migranti: Foti, ‘blocco navale tema europeo’ La Sicilia

Roma, 1 mar. (Adnkronos) – “Ogni volta che è stato invocato il blocco navale è stato richiamato in un ambito internazionale. Il presidente Meloni ha il merito di aver portato il tema dell’immigrazione ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...