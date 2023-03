Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tg3web : Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla c… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme anche per le vittime del naufragio avvenuto stamattina sulla Costa calabrese, tra cui molti bambi… - petergomezblog : Crotone, barca carica di migranti si spezza davanti alla costa: almeno 40 morti, anche bambini. 50 salvati, “a bord… - fisco24_info : Migranti: Costa d'Avorio offre alloggi agli sfrattati da Saied: Dopo misure ordinate dal presidente tunisino contro… - arosamor : RT @Tg3web: Sette ore sono trascorse tra l'avvistamento del barcone carico di migranti e il suo naufragio a cento metri dalla costa calabre… -

...intervento della Guardia Costiera per soccorrere una barca in difficoltà a 40 miglia dalla... il delirio di Piantedosi sui'maleducati': 'Ho solo detto 'fermatevi, veniamo noi a ...L'ambasciata dellad'Avorio in Tunisia ha fornito un alloggio d'emergenza a decine di cittadini, tra cui bambini, ...alle forze di sicurezza di prendere "misure urgenti" contro "orde" di...... così il comandante della Capitaneria di porto di Crotone Vittorio Aloi ha risposto ai cronisti mentre faceva ingresso alla camera ardente per le vittime del naufragio didavanti alla...

Migranti: Costa d'Avorio offre alloggi agli sfrattati da Saied Agenzia ANSA

Il viaggio dei 180 migranti, forse di più che si è concluso tragicamente sulle coste davanti a Cutro all’alba di domenica 26 febbraio, era cominciato diversi giorni prima, a centinaia di chilometri di ...Dopo due giorni di silenzio, la Guardia Costiera e Frontex si sono scontrate, o almeno lo hanno fatto le loro versioni su quanto è accaduto nella notte tra sabato e domenica lungo le coste calabresi, ...