Migranti: Casini, 'frase Piantedosi inopportuna ma polemiche non risolvono problema' (Di mercoledì 1 marzo 2023) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Conosco Piantedosi da quarant'anni ed è una persona perbene. Credo che il ministro si sia reso conto di questa frase del tutto inopportuna, però qui abbiamo un problema che non è stato affrontato adeguatamente dall'Europa e che si sta trascinando negli anni. Ricordo quando la Meloni criticava i governi del passato su questo tema, oggi l'opposizione contesta la Meloni, ma così il problema non lo risolveremo mai". Lo ha affermato Pier Ferdinando Casini, ospite a 'L'Aria che tira' su La7.

