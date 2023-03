Michela Boldrini è morta in Kenya | la turista italiana di 39 anni era stata ricoverata dopo l’incendio nel resort dove alloggiava

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Èquesta mattina, ladi 39da sei giorni all’ospedale Aga Khan di Mombasa, in, in seguito aldeldi Watamu Barracuda Inn nel quale era in vacanza. La donna, originaria della provincia di Bergamo, era apparsa da subito in condizioni gravi.in terapia intensiva, ha sviluppato complicazioni e si è aggravata giornogiorno. La madre diè atterrata poco fa nella città keniana, assistita dall’Ambasciata d’Italia che, attraverso il Consolato onorario, ha seguito fin dall’inizio la vicenda in contatto con le autorità locali. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

E' morta questa mattina, la turista italiana di 39 anni ricoverata da 6 giorni all'ospedale Aga Khan di Mombasa, in Kenya, in seguito all'incendio del resort di Watamu Barracuda Inn nel quale era in vacanza.

Sarnico (Bergamo), 1 marzo 2023 – Non ce l'ha fatta Michela Boldrini, la trentanovenne turista di Sarnico, in provincia di Bergamo, che da una settimana era ricoverata all'ospedale Aga Khan di Mombasa ...