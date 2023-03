Michael Schumacher | la triste notizia sconvolge il mondo intero

(Di mercoledì 1 marzo 2023)condizioni. Da tempo i fan dell’ex pilota della Formula 1 sono in apprensione per le sue condizioni di salute. Dopo un incidente sulla neve,non è più apparso in pubblico e le sue condizioni sono sempre instabili. Nelle ultime ore è giunta unache ha sconvolto il. Nessuno se lo sarebbe aspettato. (Continua…) Leggi anche:, la splendidaper i milioni di fans: ad annunciarlo è Jean Todt Come sta, le sue condizioniè uno dei migliori piloti nella storia della Formula 1. Si è laureato sette volte campione e tuttora, nonostante ...

The exhibition also showcases the achievements of the 21 st century and the year 2000,which was a record - breaking year for Ferrari, a unique moment in history whenbrought back ...Gli anni '90 e 2000: l'era diNegli anni '90, la tecnologia ha continuato a svilupparsi e la F1 ha visto il debutto di nuovi materiali come la fibra di carbonio e gli pneumatici ...Il terzo posto del Professore è solo a +1, ma l'olandese guarda già oltre, perché a +2 c'è, che ha vinto in 23 piste differenti. Anche se Verstappen non riuscisse a salire sul ...

Eddie Jordan svela le condizioni di Michael Schumacher oggi: Lui è lì, ma non c'è Sport Fanpage

Eddie Jordan, l’uomo che ha lanciato Michael Schumacher in Formula 1, ha rivelato alcune novità riguardo alle attuali condizioni di salute ...Sabato 4 marzo a Fiere di Parma ci sarà (ore 15) la più grande asta di ’automobilia’. L’evento, organizzato dalla Casa d’Aste della Motor Valley di Antonio Giusti e Mauro Battaglia in collaborazione c ...