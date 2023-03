Mezza maratona Roma-Ostia domenica 5 marzo 2023: orari, percorso e strade chiuse (Di mercoledì 1 marzo 2023) Rimane invariato il percorso per la Mezza maratona Roma-Ostia (km 21,0975), omologato Fidal, rispetto alla precedente edizione, cioè quella andata in scena proprio l’anno scorso e che aveva visto una buona partecipazione da parte di un gran numero di sportivi ed amanti della disciplina in generale. Vediamo insieme qualche dettaglio sull’attesissimo evento che avrà luogo domenica 5 marzo 2023. Mezza maratona Roma Ostia 2023: come partecipare, iscrizioni, percorso e quando ci sarà Mezza maratona Roma-Ostia: la partenza La partenza, ormai imminente, avverrà a ondate, ciascuna delle quali ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 1 marzo 2023) Rimane invariato ilper la(km 21,0975), omologato Fidal, rispetto alla precedente edizione, cioè quella andata in scena proprio l’anno scorso e che aveva visto una buona partecipazione da parte di un gran numero di sportivi ed amanti della disciplina in generale. Vediamo insieme qualche dettaglio sull’attesissimo evento che avrà luogo: come partecipare, iscrizioni,e quando ci sarà: la partenza La partenza, ormai imminente, avverrà a ondate, ciascuna delle quali ...

