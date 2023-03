Metro Unicusano a Roma | la stazione prende nome di università sotto inchiesta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 1 marzo 2023) . E’ la paradossale scelta dell’ATAC, che ha deciso di trasformare ildella fermata “Battistini”. Oggi infatti, la fermata diventa “Battistini-”, in una scelta che viene in primis contestata dagli stessi cittadini della zona. Infatti, la soluzione sembra fuori luogo, soprattutto per le dinamiche, finite sulla pubblica stampa, che ha visto coinvolto l’Ateneo di Stefano Bandecchi. La trasformazione inUna scelta pubblicitaria, che non lascia adito ad altre interpretazioni. Ilcompare grandissimo all’entrata dell’exBattistini, oggi ribattezzata “Battistini“ per sponsorizzare l’Ateneo privato. Eppure, lo stesso Ateneo è al centro di una grossagiudiziaria, che trapela come ...