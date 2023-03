Meteo Roma del 01-03-2023 ore 19:15 (Di mercoledì 1 marzo 2023) Meteo venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord e al mattino sulle regioni del nord ma con precipitazioni sparse solo sul Emilia Romagna con neve fino a 200 m peggioramenti in estensione a tutti i settori tra pomeriggio e sera con precipitazioni diffuse nevose fino a 200 100 metri sull’Appennino oltre 500 700 metri sulle Alpi al centro tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni dove avremo cieli nuvolosi associati a pioggia acquazzoni sparsi anche a carattere di temporale sulle Marche neve oltre 700 1200 m fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte assurdo nuvolosità irregolare al mattino con piogge sparse sul Puglia campagna in Sardegna tra pomeriggio e sera tempo verrò più asciutto sui settori peninsulari Sicilia pioggia sta sei ancora sulla Sardegna temperature minime rialzo al ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 1 marzo 2023)venerdì trovati all’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani al Nord e al mattino sulle regioni del nord ma con precipitazioni sparse solo sul Emiliagna con neve fino a 200 m peggioramenti in estensione a tutti i settori tra pomeriggio e sera con precipitazioni diffuse nevose fino a 200 100 metri sull’Appennino oltre 500 700 metri sulle Alpi al centro tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio sulle regioni dove avremo cieli nuvolosi associati a pioggia acquazzoni sparsi anche a carattere di temporale sulle Marche neve oltre 700 1200 m fenomeni in esaurimento tra la sera e la notte assurdo nuvolosità irregolare al mattino con piogge sparse sul Puglia campagna in Sardegna tra pomeriggio e sera tempo verrò più asciutto sui settori peninsulari Sicilia pioggia sta sei ancora sulla Sardegna temperature minime rialzo al ...

