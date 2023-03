Messina Denaro trasportato in ospedale: cosa sta succedendo (Di mercoledì 1 marzo 2023) Matteo Messina Denaro condizioni. L’ex super latitante di cosa Nostra è stato trasportato nella struttura sanitaria “G8” dell’ospedale dell’Aquila per accertamenti. Matteo Messina Denaro, come sappiamo, è malato oncologico. L’ospedale è stato blindato ed è guardato a vista dai carabinieri, polizia penitenziaria, vigili urbani che hanno impedito l’accesso. (Continua…) Leggi anche: Arresto Matteo Messina Denaro: interviene l’avvocato Taormina Le condizioni di Matteo Messina Denaro Matteo Messina Denaro è stato arrestato dopo circa trent’anni di latitanza. Al momento dell’arresto, il super boss di cosa Nostra si trovava presso la ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 marzo 2023) Matteocondizioni. L’ex super latitante diNostra è statonella struttura sanitaria “G8” dell’dell’Aquila per accertamenti. Matteo, come sappiamo, è malato oncologico. L’è stato blindato ed è guardato a vista dai carabinieri, polizia penitenziaria, vigili urbani che hanno impedito l’accesso. (Continua…) Leggi anche: Arresto Matteo: interviene l’avvocato Taormina Le condizioni di MatteoMatteoè stato arrestato dopo circa trent’anni di latitanza. Al momento dell’arresto, il super boss diNostra si trovava presso la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Il boss Messina Denaro e la guerra in Ucraina. «Non è colpa di Putin, l’occidente smetta di fornire armi» - GiovaQuez : La guida ai ristoranti di Messina Denaro. Le abitudini sessuali di Messina Denaro. I film da guardare secondo Messi… - LiveSicilia : Messina Denaro all’ospedale San Salvatore per esami clinici - serenel14278447 : RT @ilmessaggeroit: Messina Denaro, dal carcere all'ospedale: il boss in corsia per accertamenti. Sottoposto anche a una Tac - simonettarosmin : @giadamjlzan No al GF interessa solo informarli che è stato catturato il latitante Messina Denaro per farli sentire… -