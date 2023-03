Messina Denaro trasferito in ospedale per una Tac, blindato per tutta la giornata il San Salvatore de L’Aquila (Di mercoledì 1 marzo 2023) Matteo Messina Denaro è stato trasferito ieri all’ospedale San Salvatore delL’Aquila. A rivelarlo è il Messaggero, secondo cui il boss di Cosa Nostra sarebbe stato sottoposto ad alcuni controlli di routine e a una Tac. Messina Denaro, detenuto dal 17 gennaio scorso nel carcere di massima sicurezza del capoluogo abruzzese, è da tempo malato di tumore. Il regime di 41 bis, il cosiddetto «carcere duro», impedirebbe al detenuto di uscire dal carcere, a meno di necessità impellenti. Nel caso di Messina Denaro, tuttavia, gli agenti della penitenziaria sono stati costretti a organizzare un trasferimento in giornata all’ospedale abruzzese che, nel massimo riserbo, ha visitato ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 marzo 2023) Matteoè statoieri all’Sandel. A rivelarlo è il Messaggero, secondo cui il boss di Cosa Nostra sarebbe stato sottoposto ad alcuni controlli di routine e a una Tac., detenuto dal 17 gennaio scorso nel carcere di massima sicurezza del capoluogo abruzzese, è da tempo malato di tumore. Il regime di 41 bis, il cosiddetto «carcere duro», impedirebbe al detenuto di uscire dal carcere, a meno di necessità impellenti. Nel caso divia, gli agenti della penitenziaria sono stati costretti a organizzare un trasferimento inall’abruzzese che, nel massimo riserbo, ha visitato ...

