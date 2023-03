Messina Denaro, l’autodifesa del medico Tumbarello: “Non ho mai conosciuto il boss. Io rispettavo il segreto professionale” (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Non ho mai avuto contatti, né diretti né indiretti, né professionali né personali, con questo soggetto che è stato identificato come Messina Denaro Matteo“. È questa l’autodifesa di Alfonso Tumbarello, il medico di Campobello in carcere con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Secondo il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, e l’aggiunto Paolo Guido, Tumbarello ha curato “consapevolmente” il boss di Castelvetrano. “Oltretutto, le ripeto, signor giudice, io per questi tre anni che c’è stato… ho condotto una vita monacale, casa e lavoro, senza alcuna frequentazione in giro per Campobello, nella maniera più assoluta”, ha proseguito il medico, che negli ultimi due anni ha intestato più di cento prescrizioni per farmaci e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) “Non ho mai avuto contatti, né diretti né indiretti, né professionali né personali, con questo soggetto che è stato identificato comeMatteo“. È questadi Alfonso, ildi Campobello in carcere con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa e falso. Secondo il procuratore di Palermo, Maurizio De Lucia, e l’aggiunto Paolo Guido,ha curato “consapevolmente” ildi Castelvetrano. “Oltretutto, le ripeto, signor giudice, io per questi tre anni che c’è stato… ho condotto una vita monacale, casa e lavoro, senza alcuna frequentazione in giro per Campobello, nella maniera più assoluta”, ha proseguito il, che negli ultimi due anni ha intestato più di cento prescrizioni per farmaci e ...

