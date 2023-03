Messina Denaro e il suo postino, l'incontro ripreso dalle telecamere (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il filmato agli atti del Tribunale del Riesame mostra l'incontro di una decina di secondi tra il boss e Andrea Bonafede, omonimo del prestanome, che ritirava le ricette del capomafia 1 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il filmato agli atti del Tribunale del Riesame mostra l'di una decina di secondi tra il boss e Andrea Bonafede, omonimo del prestanome, che ritirava le ricette del capomafia 1 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Il boss Messina Denaro e la guerra in Ucraina. «Non è colpa di Putin, l’occidente smetta di fornire armi» - GiovaQuez : La guida ai ristoranti di Messina Denaro. Le abitudini sessuali di Messina Denaro. I film da guardare secondo Messi… - andreastoolbox : Il boss Matteo Messina Denaro in ospedale per accertamenti #boss #Il #Matteo #Denaro #Messina ??????? - misspassinella1 : RT @TheRipp69062828: @Chiappuz Mi hanno raccontato come avvengono queste “operazioni”: quattordicenni terrorizzati da sbirri urlanti e cani… - Andrea_Rognoni : RT @libro_riboldi: Tutti conoscono Genny e Scianel di #Gomorra, molti Cutolo e Messina Denaro, nessuno Don Diana, inutile chiedere ai ragaz… -