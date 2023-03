Messico, il silenzio di Biden sulla deriva autoritaria (Di mercoledì 1 marzo 2023) Biden invita a Washington agenti del ministro degli Interni di Cuba Con grande segretezza, un gruppo di diplomatici e membri della Guardia costiera cubana è nella capitale degli Stati Uniti questa settimana per una visita al comando centrale della United States Coast Guard una delle sei forze armate degli Stati Uniti e ad una struttura portuale della Carolina del Nord. L’amministrazione di Joe Biden, che ha permesso un notevole riavvicinamento tra Washington e L’Avana, rifiuta di fornire dettagli della visita, sostenendo di non avere “nulla da annunciare al momento”, ma ha dovuto rivelare la visita a Capitol Hill, come impone la legge Usa. Il repubblicano Marco Rubio aveva chiesto inutilmente in una lettera che la visita fosse annullata per il rischio di spionaggio da parte della dittatura. Il 24 febbraio scorso, il senatore della Florida aveva ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 1 marzo 2023)invita a Washington agenti del ministro degli Interni di Cuba Con grande segretezza, un gruppo di diplomatici e membri della Guardia costiera cubana è nella capitale degli Stati Uniti questa settimana per una visita al comando centrale della United States Coast Guard una delle sei forze armate degli Stati Uniti e ad una struttura portuale della Carolina del Nord. L’amministrazione di Joe, che ha permesso un notevole riavvicinamento tra Washington e L’Avana, rifiuta di fornire dettagli della visita, sostenendo di non avere “nulla da annunciare al momento”, ma ha dovuto rivelare la visita a Capitol Hill, come impone la legge Usa. Il repubblicano Marco Rubio aveva chiesto inutilmente in una lettera che la visita fosse annullata per il rischio di spionaggio da parte della dittatura. Il 24 febbraio scorso, il senatore della Florida aveva ...

