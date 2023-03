Meritocrazia Italia, chiusura campagna adesioni 2023: “Interesse da migliaia di cittadini” (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Meritocrazia Italia esprime grande soddisfazione per la campagna adesioni 2023, lanciata ad inizio anno e chiusa oggi con circa 9.052 iscritti (record assoluto da quando è stata costituita). È stato un successo di partecipazione, al di là delle più rosee previsioni in un momento di grande disInteresse verso le vicende politiche, migliaia di cittadini hanno deciso di aderire a Mi”. Lo fa sapere Meritocrazia Italia (Mi). “Un Movimento culturale che tende ad avvicinare le persone di qualsiasi ceto sociale alla costruzione di uno Stato sempre più efficiente e democratico – sottolinea – La campagna appena conclusa ha avuto la capacità di sensibilizzare molti Italiani, in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “esprime grande soddisfazione per la, lanciata ad inizio anno e chiusa oggi con circa 9.052 iscritti (record assoluto da quando è stata costituita). È stato un successo di partecipazione, al di là delle più rosee previsioni in un momento di grande disverso le vicende politiche,dihanno deciso di aderire a Mi”. Lo fa sapere(Mi). “Un Movimento culturale che tende ad avvicinare le persone di qualsiasi ceto sociale alla costruzione di uno Stato sempre più efficiente e democratico – sottolinea – Laappena conclusa ha avuto la capacità di sensibilizzare moltini, in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pippipao : @ottogattotto Santori futuro dirigente PD, tra le altre cose. La meritocrazia è una grande cosa in Italia. Non so s… - TV7Benevento : Meritocrazia Italia: chiusura campagna adesioni 2023, 'interesse da migliaia di cittadini' -… - Paolo_Patrizio : RT @italiachemerita: CHIUSURA CAMPAGNA ADESIONI 2023 MERITOCRAZIA ITALIA: “MIGLIAIA DI CITTADINI HANNO MANIFESTATO INTERESSE ED ATTENZIONE”… - italiachemerita : CHIUSURA CAMPAGNA ADESIONI 2023 MERITOCRAZIA ITALIA: “MIGLIAIA DI CITTADINI HANNO MANIFESTATO INTERESSE ED ATTENZIO… - LoredanaFusaro : @isainsolia @francescafagnan Dal Grande fratello a Palazzo Chigi. Inspiegabile il successo di quest’uomo. Siamo in… -