Mercato Napoli, situazione tra i pali: se parte Meret arriva Vicario (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nonostante le buone prestazioni ed il recente rinnovo, che gli sono valse nuovamente il posto da titolare, in casa Napoli il futuro di Alex Meret è ancora incerto. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoweb, infatti, per l’estremo difensore partenopeo sarebbe pronta un’altra estate molto movimentata. Nel caso l’ex SPAL dovesse lasciare gli azzurri, il patron De Laurentiis vira su Guglielmo Vicario, con l’Empoli che ascolterebbe proposte solo superiori ai 20 milioni. Una stagione fantastica per il numero 1 azzurro, che anche grazie alla coppia difensiva Rrahmani-Kim, è riuscito in numerose occasioni a tenere la porta inviolata. Per l’estremo difensore del Napoli sono solo 15 le reti subite, nelle 24 gare di campionato. 12 i clean sheet, di cui 6 giungono dalla seconda ... Leggi su contropiedeazzurro (Di mercoledì 1 marzo 2023) Nonostante le buone prestazioni ed il recente rinnovo, che gli sono valse nuovamente il posto da titolare, in casail futuro di Alexè ancora incerto. Stando a quanto riportato da Tuttoweb, infatti, per l’estremo difensorenopeo sarebbe pronta un’altra estate molto movimentata. Nel caso l’ex SPAL dovesse lasciare gli azzurri, il patron De Laurentiis vira su Guglielmo, con l’Empoli che ascolterebbe proposte solo superiori ai 20 milioni. Una stagione fantastica per il numero 1 azzurro, che anche grazie alla coppia difensiva Rrahmani-Kim, è riuscito in numerose occasioni a tenere la porta inviolata. Per l’estremo difensore delsono solo 15 le reti subite, nelle 24 gare di campionato. 12 i clean sheet, di cui 6 giungono dalla seconda ...

