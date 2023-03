Mercato italiano - La ripresa prosegue anche a febbraio: +17,5% (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il Mercato italiano dell'auto prosegue lungo il percorso della crescita a doppia. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, a febbraio sono state immatricolate 130.365 vetture, con una crescita anno su anno del 17,5%, che porta il consuntivo del primo bimestre a 268.689 registrazioni (+ 18,3%). Il netto miglioramento è legato a due fattori: da una parte, la maggior disponibilità di prodotto presso le reti di vendita; dall'altra, l'effetto statistico legato alla bassa base di confronto con lo scorso inverno, particolarmente penalizzato dalle conseguenze della crisi dei semiconduttori sulle attività produttive dei costruttori. Il reale termometro del Mercato lo fornisce il confronto con i livelli pre-pandemia del 2019 elaborato dall'Unrae: le registrazioni, infatti, risultano in declino di ben il 26% a ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 1 marzo 2023) Ildell'autolungo il percorso della crescita a doppia. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, asono state immatricolate 130.365 vetture, con una crescita anno su anno del 17,5%, che porta il consuntivo del primo bimestre a 268.689 registrazioni (+ 18,3%). Il netto miglioramento è legato a due fattori: da una parte, la maggior disponibilità di prodotto presso le reti di vendita; dall'altra, l'effetto statistico legato alla bassa base di confronto con lo scorso inverno, particolarmente penalizzato dalle conseguenze della crisi dei semiconduttori sulle attività produttive dei costruttori. Il reale termometro dello fornisce il confronto con i livelli pre-pandemia del 2019 elaborato dall'Unrae: le registrazioni, infatti, risultano in declino di ben il 26% a ...

