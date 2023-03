Mercato auto Italia, ancora ripresa a febbraio: +17,5%. Transizione energetica complicata (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il trend positivo iniziato in estate per il Mercato Italiano dell’auto è proseguito anche a febbraio. Dopo il +19% di gennaio, nel mese appena trascorso le immatricolazioni sono state 130.365, in crescita del 17,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Prendendo invece in considerazione il primo bimestre 2023 il progresso sale al 18,2%, per un totale di 218.768 auto nuove vendute. Un andamento positivo dovuto anche alla maggiore disponibilità di forniture e dunque di prodotto. A questi numeri bisogna tuttavia dare il giusto peso, dal momento che vengono confrontati con quelli di inizio 2022, periodo in cui si registrarono volumi piuttosto contenuti. Discorso che si fa ancora più incisivo prendendo in considerazione le cifre pre-covid del 2019: in questo caso, nei primi due mesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Il trend positivo iniziato in estate per ilno dell’è proseguito anche a. Dopo il +19% di gennaio, nel mese appena trascorso le immatricolazioni sono state 130.365, in crescita del 17,5% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Prendendo invece in considerazione il primo bimestre 2023 il progresso sale al 18,2%, per un totale di 218.768nuove vendute. Un andamento positivo dovuto anche alla maggiore disponibilità di forniture e dunque di prodotto. A questi numeri bisogna tuttavia dare il giusto peso, dal momento che vengono confrontati con quelli di inizio 2022, periodo in cui si registrarono volumi piuttosto contenuti. Discorso che si fapiù incisivo prendendo in considerazione le cifre pre-covid del 2019: in questo caso, nei primi due mesi ...

