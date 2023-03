Mercato auto | a febbraio balzo del 17 | 5%

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlexBazzaro : Se distruggi volutamente un mercato interno, come l’auto in Europa, legandoti mani e piedi ad una dittatura orwelli… - Piergiulio58 : Mercato dell'auto: aumentano le immatricolazioni nei primi due mesi 2023, lieve calo di Stellantis. - RaiNews : Mercato dell'#auto. Aumentano le #immatricolazioni nei primi due mesi del 2023 con un lieve calo di #Stellantis: a… - udasinagin : RT @OrtigiaP: LA UE RIMANDA LA VOTAZIONE.. l'Italia ha annunciato il NO all'auto elettrica e la stessa Germania leader europeo nelle auto a… - futurwork : RT @OrtigiaP: LA UE RIMANDA LA VOTAZIONE.. l'Italia ha annunciato il NO all'auto elettrica e la stessa Germania leader europeo nelle auto a… -

Continua a crescere ilitaliano dell': a febbraio - secondo i dati del Ministero dei Trasporti - le immatricolazioni sono state 130.365 , il 17,5% in più dello stesso mese del 2022. Nei primi due mesi dell'anno,...
in ripresa a febbraio 2023. Vi proponiamo l'analisi autorevole di Centro Studi Promotor e UNRAE . Dopo la crescita del 19% in gennai o, in febbraio le immatricolazioni sono state 130.365 ...

A febbraio oltre 130mila immatricolazioni, il 17,5% in più dello stesso mese del 2022. Nei primi due mesi del 2023, Stellantis vende quasi 85mila auto, +5,6% sull'analogo periodo dell'anno scorso; sol ...Il trend positivo iniziato in estate per il mercato italiano dell’auto è proseguito anche a febbraio. Dopo il +19% di gennaio, nel mese appena trascorso le immatricolazioni sono state 130.365, in ...