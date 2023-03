Meloni vola in India | poi farà tappa negli Emirati arabi

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Prima, New Delhi che già la attende con cartelloni di benvenuto e la bandiera italiana che sventola vicino a importanti monumenti. Poi, due giorni ad Abu Dhabi. In serata la presidente del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FioreFio4 : RT @matt1news: GIORGIA MELONI VOLA IN INDIA E SECONDO IL GIORNALISTA INDIPENDENTE CESARE SACCHETTI È UNA SCUSA PER STARE LONTANA DA PALAZZO… - Tommasocerno : RT @lidentita: ??#Giorgia d’Arabia Giorgia Meloni vola ad Abu Dhabi e Nuova Delhi. La #premier italiana sarà in visita tra #EmiratiArabi e #… - AnnaAmata10 : @FrancescoLollo1 Mi piacerebbe sapere come fanno questi sondaggi,l'80%e contraria a questa situazione Russia Ucrain… - matt1news : GIORGIA MELONI VOLA IN INDIA E SECONDO IL GIORNALISTA INDIPENDENTE CESARE SACCHETTI È UNA SCUSA PER STARE LONTANA D… - scingolo : RT @ilfoglio_it: Meloni vola in India e ad Abu Dhabi per sanare i cocci lasciati dal governo Conte - di @scingolo -

In base al programma della visita fornito dal sito del ministero degli Esteri indiano,atterrerà giovedì alle 9.20 (4.50 italiane), poi si sposterà al Rashtrapati Bhawan, la residenza ...- L'Istat ha calcolato l'impatto dei bonus edilizi sui conti pubblici italiani, al centro dello scontro politico per lo stop del governo. Cala il debito al ...L'India aspetta, tra investimenti in sicurezza e un occhio alla Cina Giorgiaparte per un viaggio che la porterà in India e poi negli Emirati. Due tappe importanti per ragioni ...

Meloni vola in India e ad Abu Dhabi per sanare i cocci lasciati dal governo Conte Il Foglio

L'Istat ha calcolato l'impatto dei bonus edilizi sui conti pubblici italiani, al centro dello scontro politico per lo stop del governo Meloni. Cala il debito al 144,7% ...La premier in viaggio per ragioni di politica estera e di affari economici. Due tappe: la più proficua potrebbe essere da Modi, la più spinosa quella araba ...