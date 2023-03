"Meloni e Schlein? Nessuna differenza": delirio totale a sinistra, diluvio di sfottò | Guarda (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due donne ai vertici della politica: Giorgia Meloni premier a Palazzo Chigi e leader di Fratelli d'Italia, Elly Schlein fresca di conquista della segreteria del Pd, partito che contende al M5s il ruolo di prima forza all'opposizione. Due donne che più lontane e differenti non si potrebbe immaginare: affermazione, quest'ultima, che sembrerebbe insindacabile. Ma non per tutti... Infatti Marco Rizzo - uno che ama spararla grossa, anzi grossissima - mostra di pensarla in modo diverso. Il presidente onorario del Partito Comunista, ex europarlamentare e oggi animatore di Democrazia sovrana popolare, dunque, dice la sua su Twitter. Un punto di vista che scatena parecchia ilarità. Rizzo pubblica un fotomontaggio con le foto di Meloni a Schlein, definite "due facce della stessa medaglia". Incredibile, ma vero. Per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 1 marzo 2023) Due donne ai vertici della politica: Giorgiapremier a Palazzo Chigi e leader di Fratelli d'Italia, Ellyfresca di conquista della segreteria del Pd, partito che contende al M5s il ruolo di prima forza all'opposizione. Due donne che più lontane e differenti non si potrebbe immaginare: affermazione, quest'ultima, che sembrerebbe insindacabile. Ma non per tutti... Infatti Marco Rizzo - uno che ama spararla grossa, anzi grossissima - mostra di pensarla in modo diverso. Il presidente onorario del Partito Comunista, ex europarlamentare e oggi animatore di Democrazia sovrana popolare, dunque, dice la sua su Twitter. Un punto di vista che scatena parecchia ilarità. Rizzo pubblica un fotomontaggio con le foto di, definite "due facce della stessa medaglia". Incredibile, ma vero. Per il ...

