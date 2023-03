Meloni | “Donne sono prime vittime di ideologia gender”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) (Adnkronos) – “Oggi si rivendica il diritto unilaterale di proclamarsi donna oppure uomo al di là di qualsiasi percorso, chirurgico, farmacologico e anche amministrativo. Maschile e femminileradicati nei corpi ed è un dato incontrovertibile. Tutto questo andrà a discapito delle? Credo proprio di sì: oggi per essere donna, si pretende che basti proclamarsi tale, nel frattempo si lavora a cancellarne il corpo, l’essenza, la differenza. Leledell’. La pensano così anche molte femministe”. Lo dice Giorgiain un’intervista rilasciata al settimanale Grazia in occasione della Giornata Internazionale della Donna. A una donna che sta per interrompere la gravidanza “direi di provare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Il Presidente Meloni ribadisce con fermezza la posizione del Governo in materia di maternità surrogata, una prati… - ultimora_pol : La presidente di Arcilesbica, Cristina #Gramolini: 'Sono d'accordo con la Meloni sul fatto che dare la possibilità… - Agenzia_Ansa : Meloni: 'L'ideologia gender andrà a discapito delle donne' #ANSA - _cri_deluca_ : RT @FratellidItalia: ?? Il Presidente Meloni ribadisce con fermezza la posizione del Governo in materia di maternità surrogata, una pratica… - JenniferDitalia : RT @gmarcoc: L'unica ideologia di cui le donne, le persone #trans, e la comunità #LGBTQ+ tutta sono vittim? è quella di #Meloni e della des… -

'Ha ragione Giorgiaa definire l'utero in affittto la schiavitù del terzo millennio: il ...paradossalmente schiavitù - osserva - Abituarsi a queste ipotesi di commercializzazione dellee ...I giornali di sinistra scrivono che Schlein rompe il tetto di cristallo "in nome di tutte le". Eppure laè diventata leader di un partito di opposizione ormai anni fa e ora è pure il ...... mentre hanno ricevuto la pensione per 28 anni (le) e 26 anni (gli uomini). Qua i precedenti ... Qua la proposta (troppo costosa) di mini riforma delle pensioni di Giorgia...

In un'intervista rilasciata a Grazia in occasione della Festa della donna, Giorgia Meloni è tirnata ad attaccare le persone lgbt.Meloni critica apertamente l'ideologia gender e spacca il fronte femminista. "Tutto questo andrà a scapito delle donne e le danneggerà", dice la premier in un'intervista a Grazia, parole che aprono un ...