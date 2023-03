Meloni domani a Delhi,omaggio a Gandhi e bilaterale con Modi (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le bandierine italiane sventolano accanto a quelle indiane sui pali della luce attorno all'Indian Gate, uno dei principali monumenti di Nuova Delhi, dove domani mattina arriverà Giorgia Meloni per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Le bandierine italiane sventolano accanto a quelle indiane sui pali della luce attorno all'Indian Gate, uno dei principali monumenti di Nuova, dovemattina arriverà Giorgiaper la ...

Meloni domani a Delhi,omaggio a Gandhi e bilaterale con Modi Le bandierine italiane sventolano accanto a quelle indiane sui pali della luce attorno all'Indian Gate, uno dei principali monumenti di Nuova Delhi, dove domani mattina arriverà Giorgia Meloni per la sua visita ufficiale, prima di trasferirsi venerdì mattina ad Abu Dhabi. La premier atterrerà a Nuova Delhi alle 8.20 (le 3.50 italiane), poi si sposterà ... Meloni in India ed Emirati Arabi, il programma della missione diplomatica ...direzione va inquadrata la portata della visita del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, insieme al ministro degli Esteri Antonio Tajani, arriverà oggi a Nuova Delhi, dove rimarrà domani, ... Domani Giorgia Meloni attesa in India e negli Emirati Arabi Continuano i viaggi diplomatici del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ora in India ed Emirati Arabi. In giornata è previsto il suo arrivo a Nuova Delhi per un incontro che si terrà domani con i ...