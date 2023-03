Meloni alla Ue: “Dovere morale evitare tragedie come a Cutro. Mettere in campo soluzioni fin’ora non adottate” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Arriva la lettera del premier Meloni all’Europa sulla tragedia di Cutro a ripristinare priorità, soluzioni e condivisione di un fenomeno epocale e tragico. “Il naufragio avvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale di Crotone, nel quale sono morte decine di persone e tra queste molti bambini, ha sconvolto tutti noi. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In Italia da molti anni ci ritroviamo a piangere tragedie come quelle di domenica scorsa nelle quali chi prova a raggiungere le nostre coste su imbarcazioni di fortuna perde la vita in mare. È nostro Dovere, morale prima ancora che politico, fare di tutto per evitare che disgrazie come queste si ripetano“. Inizia così la lettera che il presidente del Consiglio ha inviato ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 1 marzo 2023) Arriva la lettera del premierall’Europa sulla tragedia dia ripristinare priorità,e condivisione di un fenomeno epocale e tragico. “Il naufragio avvenuto nei giorni scorsi a pochi metri dal litorale di Crotone, nel quale sono morte decine di persone e tra queste molti bambini, ha sconvolto tutti noi. Non si tratta purtroppo di un caso isolato. In Italia da molti anni ci ritroviamo a piangerequelle di domenica scorsa nelle quali chi prova a raggiungere le nostre coste su imbarcazioni di fortuna perde la vita in mare. È nostroprima ancora che politico, fare di tutto perche disgraziequeste si ripetano“. Inizia così la lettera che il presidente del Consiglio ha inviato ...

