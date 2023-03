Megan Ria, il passato raccontato dai nonni: povertà e padre contrario alla danza (Di mercoledì 1 marzo 2023) Megan Ria è senza ombra di dubbio una delle allieve più amate di questa edizione di Amici 22. Il pubblico la apprezza per la sua danza, per il suo carattere e pure per la storia d’amore con il collega Gianmarco Petrelli. Forse però non tutti sanno quanto sia stato realmente difficile il passato della bellissima e bravissima Megan. A raccontarlo sono stati i suoi nonni paterni che hanno rilasciato un’intervista a Di Più. I nonni di Megan Ria: “Come una figlia. Il padre contrario al ballo?” I nonni della giovane ballerina hanno spiegato che per loro Megan è come una figlia. Durante le estati era sempre con loro, fin dalla sua nascita. I nonni l’hanno sostenuta e hanno ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 1 marzo 2023)Ria è senza ombra di dubbio una delle allieve più amate di questa edizione di Amici 22. Il pubblico la apprezza per la sua, per il suo carattere e pure per la storia d’amore con il collega Gianmarco Petrelli. Forse però non tutti sanno quanto sia stato realmente difficile ildella bellissima e bravissima. A raccontarlo sono stati i suoipaterni che hanno rilasciato un’intervista a Di Più. IdiRia: “Come una figlia. Ilal ballo?” Idella giovane ballerina hanno spiegato che per loroè come una figlia. Durante le estati era sempre con loro, fin dsua nascita. Il’hanno sostenuta e hanno ...

