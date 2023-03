“Me l’hanno detto gli autori”. GF Vip 7, accuse dalla famiglia Tavassi: “Hanno deciso di fare così” (Di mercoledì 1 marzo 2023) Edoardo Tavassi, l’attacco della madre agli autori del GF Vip 7. Settimane non facili per il gieffino, tirato in ballo nel cosiddetto “van gate”. La vicenda continua a restare sotto la luce dei riflettori ed Emanuela Fuin, madre del gieffino, vuole vederci chiaro. Come è stato reso noto, i 4 gieffini ovvero Tavassi, Micol, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria sono stati beccati nel van intenti a togliere i microfoni ambientali per non fare sentire alcune confidenze che avrebbero ulteriormente violato il regolamento. La mamma di Edoardo Tavassi attacca il GF Vip 7. Van gate ancora sulla bocca di tutti, ma la mamma del gieffino, Emanuela Fuin, non finisce di commentare sui social l’accaduto alla luce dello scalpore provato nello scoprire che proprio quell’area del van sia stata spesso ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 1 marzo 2023) Edoardo, l’attacco della madre aglidel GF Vip 7. Settimane non facili per il gieffino, tirato in ballo nel cosid“van gate”. La vicenda continua a restare sotto la luce dei riflettori ed Emanuela Fuin, madre del gieffino, vuole vederci chiaro. Come è stato reso noto, i 4 gieffini ovvero, Micol, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria sono stati beccati nel van intenti a togliere i microfoni ambientali per nonsentire alcune confidenze che avrebbero ulteriormente violato il regolamento. La mamma di Edoardoattacca il GF Vip 7. Van gate ancora sulla bocca di tutti, ma la mamma del gieffino, Emanuela Fuin, non finisce di commentare sui social l’accaduto alla luce dello scalpore provato nello scoprire che proprio quell’area del van sia stata spesso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... la_kuzzo : Il governo non ha parlato del pestaggio di Firenze. Il ministro se l’è presa con la preside che lo condannava. Le a… - esmeraldatess11 : @ElixAries @imnichi_ E no era isolata e se ne sono accorti tutti persino Antonino lo ha detto,lei piangeva e nessun… - Antonio55496337 : @_martaax Ma se non sa fare niente hanno sempre cucinato x lei anche nella vita l’ha sempre detto - minglox : Però è stato molto divertente perché nel spiegare le ragioni della scelta del corso un sacco di cristiani hanno det… - kobaltox : mi hanno appena detto che ho l aura bassa -