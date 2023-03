Maurizio Costanzo | l’eredità lasciata | arrivano le parole della figlia Camilla

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 1 marzo 2023), il giorno dell’addio. Nel momento del saluto definitivo in tanti hanno voluto esserci. Lesono la sintesi più bella di un’emozione popolare. E’ il momento del distacco, temporaneo per chi è credente, definitivo per chi non lo è. Ma è comunque un distacco, con tutto ciò che ne consegue di più doloroso. L’emozione, la commozione, sotto il cielo plumbeo di Roma, si tagliano a fette. E’ il momento del saluto ae ledi suane esaltano l’essenza, umana e professionale.(Foto ANSA – grantennistoscana.it)Lunedì 27 febbraio 2023, anche Roma ha compreso che non è una giornata ...