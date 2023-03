Maurizio Costanzo è morto, Cosa andrà al figlio adottato con Maria De Filippi e cosa ai due figli naturali (Di mercoledì 1 marzo 2023) Maurizio Costanzo è morto e l’Italia intera è in lacrime, ma anche attenta alle conseguenze di questo importante lascito. Tutti gli occhi sono puntati adesso sulla sua eredità e su come verrà ripartita. I parenti più stretti del giornalista sono: Maria De Filippi, sua moglie; Gabriele, il figlio che hanno adottato insieme; Saverio e Camilla, i figli naturali avuti dal suo secondo matrimonio. L’uomo ha iniziato la sua carriera nel lontano 1956. Da quel momento in poi ha sempre costruito, arrivando ad avere un patrimonio che secondo la ricostruzione di Repubblica ammonterebbe a 70 milioni di euro. L’eredità di Maurizio Costanzo si divide in danarosa, immobiliare e anche ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 1 marzo 2023)e l’Italia intera è in lacrime, ma anche attenta alle conseguenze di questo importante lascito. Tutti gli occhi sono puntati adesso sulla sua eredità e su come verrà ripartita. I parenti più stretti del giornalista sono:De, sua moglie; Gabriele, ilche hannoinsieme; Saverio e Camilla, iavuti dal suo secondo matrimonio. L’uomo ha iniziato la sua carriera nel lontano 1956. Da quel momento in poi ha sempre costruito, arrivando ad avere un patrimonio che secondo la ricostruzione di Repubblica ammonterebbe a 70 milioni di euro. L’eredità disi divide in danarosa, immobiliare e anche ...

