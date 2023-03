“Mattino 5”, Federica Panicucci costretta ad intervenire: è caos in studio (Di mercoledì 1 marzo 2023) News Tv. Federica Panicucci è dovuta intervenire durante la puntata di stamattina, mercoledì 1° marzo 2023, di Mattino 5. Una puntata scoppiettante quella di oggi, nella quale è andato in onda un litigio tra un’ospite e un’opinionista. Per fortuna l’abile conduttrice tv ha fatto il suo intervento per calmare gli animi. Tutta un’altra puntata rispetto a quella di ieri, quando Federica Panicucci ha ricordato Maurizio Costanzo e ha raccontato un aneddoto sul famoso giornalista. Oggi invece sono volati i coltelli. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Mattino 5”, Federica Panicucci torna a parlare di Gina Lollobrigida: la notizia improvvisa Leggi anche: Federica Panicucci ennesima gaffe a ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 1 marzo 2023) News Tv.è dovutadurante la puntata di stamattina, mercoledì 1° marzo 2023, di5. Una puntata scoppiettante quella di oggi, nella quale è andato in onda un litigio tra un’ospite e un’opinionista. Per fortuna l’abile conduttrice tv ha fatto il suo intervento per calmare gli animi. Tutta un’altra puntata rispetto a quella di ieri, quandoha ricordato Maurizio Costanzo e ha raccontato un aneddoto sul famoso giornalista. Oggi invece sono volati i coltelli. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “5”,torna a parlare di Gina Lollobrigida: la notizia improvvisa Leggi anche:ennesima gaffe a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Alessia92156790 : RT @alessandra11800: Federica Panicucci a Mattino 5: “Che cos’è successo nel van in quella lunga notte? Questa sera ve lo racconteranno”… - Sere3dLib : RT @alessandra11800: Federica Panicucci a Mattino 5: “Che cos’è successo nel van in quella lunga notte? Questa sera ve lo racconteranno”… - _Julie_JL : RT @alessandra11800: Federica Panicucci a Mattino 5: “Che cos’è successo nel van in quella lunga notte? Questa sera ve lo racconteranno”… - alessandra11800 : Federica Panicucci a Mattino 5: “Che cos’è successo nel van in quella lunga notte? Questa sera ve lo racconteranno… - paolosantanche : Vi aspetto martedì 28 febbraio a 'Mattino Cinque' su Canale 5; intorno alle 10:30, con Federica Panicucci, parlerem… -