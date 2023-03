Matteo Renzi | “Rottamo Italia Viva | ora partito unico con Calenda”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Il leader di Iv: «La vittoria di Elly è un danno per i 5S, la competizione sarà cruenta. Una sinistra radicale rende più forte Meloni, al Viminale vorrei vedere un vero politico»

Perla vittoria di Elly Schlein alle primarie del Pd 'cambia la politica italiana'. 'Il 26 febbraio 2023 si è concluso il percorso iniziato nel settembre 2019 con la nascita di Italia ...Tuttavia nessuno può negare che ex seguaci dipermangano fra i piddini. Facciamo un esempio: Andrea Marcucci. Enrico Letta lo costrinse a lasciare la presidenza dei senatori democratici, ...L'affermazione di Elly Schlein, che farà senz'altro felice- che pronosticava che un suo successo gli avrebbe portato "metà Pd" - , segnerà dunque il definitivo pensionamento dei Peppone ...

Fifty-fifty. Anzi, otto e otto, se i componenti della segreteria restassero 16 come nella gestione Letta. Se per avere certezze sulla forma che prenderà il “nuovo Pd” di ...Presidente Renzi, cosa significa che “il 26 febbraio si è chiuso un percorso iniziato con la nascita di Italia Viva” «Significa che il Pd non è più la ...