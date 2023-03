Matteo Messina Denaro trasferito dal carcere in ospedale per accertamenti (Di mercoledì 1 marzo 2023) Matteo Messina Denaro news oggi. Il boss di Cosa Nostra ha lasciato il carcere ed è stato trasferito all’ospedale dell’Aquila per accertamenti. La struttura è rimasta blindata per alcune ore e un nastro rosso ha circoscritto il perimetro dell’ospedale. Attorno all’edificio sono stati schierati carabinieri, polizia penitenziaria, vigili urbani e gli agenti incappucciati del Gruppo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 1 marzo 2023)news oggi. Il boss di Cosa Nostra ha lasciato iled è statoall’dell’Aquila per. La struttura è rimasta blindata per alcune ore e un nastro rosso ha circoscritto il perimetro dell’. Attorno all’edificio sono stati schierati carabinieri, polizia penitenziaria, vigili urbani e gli agenti incappucciati del Gruppo ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiuseppeRenzi3 : @CalcioFinanza Se la Juve arriverà in zona Champions sarà indagata per aver nascosto per 30 anni Matteo Messina Denaro - MLFranciolini : RT @SkyTG24: Messina Denaro, ospedale blindato a L'Aquila per cure a boss mafioso - SkyTG24 : Messina Denaro, ospedale blindato a L'Aquila per cure a boss mafioso - AnnaCongelata6 : - Tp24it : Un nuovo video di Matteo Messina Denaro in giro per Campobello -