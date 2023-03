Matteo Diamante e Nikita sempre più vicini: il dolcissimo confronto spiazza i fan (Di mercoledì 1 marzo 2023) Matteo Diamante e Nikita Pelizon sempre più vicini? Tra abbracci e risate, i due VIP rievocano il passato Matteo Diamante e Nikita Pelizon sempre più vicini? Il noto influencer ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip pochissime settimane fa in qualità di ospite. Diamante e la Pelizon hanno vissuto una lunghissima storia d’amore che però purtroppo si è conclusa. Matteo e Nikita da quando sono tornati a vivere nella stessa Casa hanno riallacciato un legame d’affetto e di stima. Tra abbracci e risate, i due gieffini continuano a viversi il loro rapporto nella Casa di Cinecittà. Leggi anche –> Sophie Codegoni pronta a conquistare i fan con un ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 1 marzo 2023)Pelizonpiù? Tra abbracci e risate, i due VIP rievocano il passatoPelizonpiù? Il noto influencer ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip pochissime settimane fa in qualità di ospite.e la Pelizon hanno vissuto una lunghissima storia d’amore che però purtroppo si è conclusa.da quando sono tornati a vivere nella stessa Casa hanno riallacciato un legame d’affetto e di stima. Tra abbracci e risate, i due gieffini continuano a viversi il loro rapporto nella Casa di Cinecittà. Leggi anche –> Sophie Codegoni pronta a conquistare i fan con un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michicima : Matteo Diamante si sta schierando con Tavassi Vuole vincere il televoto ?????? #donnalisi #GFVIP - 361_magazine : - GiuseppinaPusce : RT @saggioilmatto: Non so quanti di voi hanno visto il gfvipparty, ma c'è stata ospite Valentina Persia e ha speso belle parole per Matteo… - GiuliaCatizzone : RT @Danirebo83: Matteo Diamante TOP, nonostante l' insistenza di quelli del cortiletto ragiona con la sua testa e se ne sbatte... #gfvip #d… - carmen_cupini : RT @saggioilmatto: Non so quanti di voi hanno visto il gfvipparty, ma c'è stata ospite Valentina Persia e ha speso belle parole per Matteo… -