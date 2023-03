Matteo Berrettini: 'Speciale la vittoria di Jacopo, ero tesissimo' (Di mercoledì 1 marzo 2023) "E' stato un momento davvero Speciale. Il mio livello di tensione era alto, penso si sia visto in tribuna". Un orgoglioso Matteo Berrettini ha commentato così il primo successo ATP del fratello minore ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 1 marzo 2023) "E' stato un momento davvero. Il mio livello di tensione era alto, penso si sia visto in tribuna". Un orgogliosoha commentato così il primo successo ATP del fratello minore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeAreTennisITA : Un Berrettini X 2?? ad Acapulco ?? Oltre a Matteo, che torna dopo l'Australia, al 500 di Acapulco in tabellone ci sa… - TIM_Official : Mettetevi comodi e gustatevi questo Q&A con Matteo Berrettini. ????? #LaForzaDelleConnessioni - TIM_Official : #LaForzaDelleConnessioni, la ricetta di Matteo Berrettini: ? ?? Famiglia? ?? Tennis ? ?? Fan - infoitsport : Matteo Berrettini: 'Speciale la vittoria di Jacopo, ero tesissimo' - andrewstar27 : Semifinale Acapulco, Matteo Berrettini si ritira per un mal di pancia e Jacopo Berrettini passa direttamente in finale -