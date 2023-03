Matt Cardona | “Secondo me la WWE vuol far debuttare un fake Zack Ryder!!”

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Nei suoi anni in WWE lo abbiamo conosciuto con il nome diRyder. Durante tale stint riuscì ad andare over con i fan, a partire da quando iniziò a presentarsi come Internet Champion. Seppur non sia riuscito ad affermarsi come main eventer, il ragazzo “Woo Woo Woo” si è comunque tolto le sue soddisfazioni, conquistando 2 volte i titoli di coppia (insieme a Curt Hawkins), 1 volta lo US Title e 1 volta l’IC Title. Ha avuto anche il suo “WrestleMania moment” quando conquistò il titolo intercontinentale vincendo un Ladder Match a WM 32. Nel 2020 il licenziamento. A partire da quel momento il wrestler ha ricostruito la propria carriera nel circuito indipendente ottenendo grande apprezzamento. Il “sospetto” diIn queste ultime ore è emerso come la WWE abbia registrato i diritti sui nomi di...

Will WWE bring back Zack Ryder If so, it won't be Matt Cardona portraying the character he made famous for years in the promotion.Matt Cardona took to twitter today to share his thoughts on WWE securing the trademark on his old ring name that had previously lapsed.