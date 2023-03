Matilde Gioli e il fidanzato Alessandro Marcucci si sono lasciati | le PROVE social confermano l’addio

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Voci di corridoio sostengono che la relazione tra l’attricee l’istruttore di equitazionesia giunta al termine. Appena un anno fa,diceva «Sento per questo ragazzo un amore assoluto e non relativo, mi sento libera dalla paura e dalle illusioni ora che lui è con me. Volevo dirlo a gran...