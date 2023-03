Massimo Boldi e l’UFO visto con la d’Urso | “Alieni tra noi | uno potrebbe essere Berlusconi”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 1 marzo 2023) Le Iene ieri si sono occupate di UFO e tra i tanti intervistati c’era anche. L’attore ha dichiarato di averuno strano oggetto in cielo mentre era in auto con Barbarae Memo Remigi. “Ho avuto un incontro del terzo tipo. Era il 1977, ero in auto in direzione Genova con una mia cara amica, Barbarae poi c’era anche Memo Remigi. All’improvviso da una nuvola esce una luce strana tipo un arcobaleno. Poi è uscito uno strano veivolo e stava fermo. A un certo punto questo oggetto ha iniziato ad andare avanti e indietro ad una velocità assurda. Ho detto a barbara se lo vedeva e anche lei era pietrificata. Memo invece continuava a canticchiare. Dopo l’oggetto è venuto sopra di noi e dopo alcuni istanti è sparito. Questa è una cosa che fa paura, l’habene ...